СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Горняка Локтевского района, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщается, 12 апреля 2018 года из своего дома ушла девочка 15-летняя жительница Горняка. По данным следствия, несовершеннолетняя жива и здорова, выходит на связь по телефону. Может находится за пределами Алтайского края.
Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы ниже плеч, окрашены в каштановый цвет, глаза светло-карие.
Особые приметы: шрам на подбородке, ссадины на руках.
Была одета: малиновая куртка, светло-голубые джинсы, серая кофта, синие кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам 8(3852) 29-80-95, 29-80-02, 29-80-94.
В ходе проверки следствию предстоит выяснить все обстоятельства исчезновения несовершеннолетней, а также установить ее местонахождение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии