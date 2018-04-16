Фото: amic.ru, baltnews.ee, biwork.ru, ruspekh.ru, medvestnik.ru, dp.ru, ap22.ru, politsib.ru, flickr.com, council.gov.ru

Декларации о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации за 2017 год были обнародованы под занавес прошлой недели. Портал Amic.ru публиковал подробную информацию об уровне благосостояния и народных избранников, и сенаторов от Алтайского края и Республики Алтай.

Предлагаем вниманию наших читателей сводный материал о доходах и имуществе членов Госдумы и Совфеда от двух Алтаев.

Алтайский край

Депутаты Государственной Думы

Единоросс Александр Прокопьев задекларировал за 2017 год доход в размере 92,734 млн рублей (98,09 млн годом ранее). Супруга Прокопьева указала доход в размере 947,2 тысячи рублей (в 2016-м — 638 тысяч). В собственности у Прокопьева находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), три квартиры общей площадью 472 кв. м и еще одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (51,4 кв. м), а также 2 нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м). У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м. Автомобилей и иных транспортных средств семьей не задекларировано. Отметим, что доход Александра Прокопьева оказался самым существенным среди его коллег по Госдуме, представляющих Алтайский край. При этом он входит в число самых обеспеченных депутатов всей нижней палаты федерального парламента. А самым же богатым депутатом Госдумы, напомним, признан единоросс Григорий Аникеев, задекларировавший за 2017 год доход в размере 4,3 миллиарда рублей.

Экс-заместитель губернатора Алтайского края, а ныне депутат Госдумы от ЕР Даниил Бессарабов в прошлом году имел доход 18,5 млн рублей (было 2,95 млн рублей). Его супруга указала доход в размере 414,8 тысячи рублей (годом ранее — 376,8 тысячи рублей). У думца на двоих с женой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности.

Еще один единоросс - Николай Герасименко - задекларировал в 2017 году доход в размере 8,263 млн рублей (было 6,61 млн рублей), а его жена отчиталась за 248,4 тысячи рублей (годом ранее — 224,3 тысячи). Чете на праве общей совместной собственности принадлежат квартира (75,4 кв. м) и машино-место (20 кв. м). Помимо этого, супруга единолично располагает квартирой в 128 кв. м, а сам г-н Герасименко имеет Lexus RX 200Т.

Писатель и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов, представляющий Алтайский край, заработал в 2017 году 6,622 млн рублей (по итогам 2016 года было 5,41 млн рублей). Он владеет двумя квартирами на праве общей долевой собственности. В одной из них площадью 68,7 кв. м ему принадлежит 1/3 часть, в другой (62,7 кв. м) – 1/2. Кроме того, думец ездит на Toyota Corolla. Жена коммуниста, прапраправнучка писателя Льва Толстого, указала годовой доход в размере 2 копеек, зато ей принадлежит на праве общей долевой собственности квартира площадью в 73,8 кв. м (доля жены депутата равна 1/3).

Алтайский единоросс Виктор Зобнев отчитался о доходе в размере 6,357 млн рублей (годом ранее — 7,26 млн рублей), а его жена – 1,912 млн рублей (было 8,39 млн рублей). В распоряжении депутата есть три квартиры общей площадью 214 кв. м, два гаража (общая совместная собственность с женой) – 77,5 кв. м. Помимо этого, Зобнев указал в декларации земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 кв. м) и участок под объекты гаражного строительства (общая совместная собственность с женой, 94 кв. м). Также у него учтена земля под подземный гараж площадью 973 кв. м. В последнем случае речь идет об общей долевой собственности, каждому из супругов принадлежит по 1/88 части от недвижимого имущества. У супруги Зобнева есть две личные квартиры общей площадью 214 кв. м. Сам депутат также владеет гидроциклом Polaris.

Единоросс Валерий Елыкомов отчитался о доходе в размере 4,99 млн рублей (по итогам 2016 года декларировал 3,48 млн рублей). Супруга депутата стала богаче на 1,083 млн рублей (ранее было 1,28 млн рублей). Думец владеет несколькими участками земли. Среди них — под индивидуальное жилищное строительство (1893 кв. м) и садовый (1244 кв. м). Также г-ну Елыкомову принадлежит жилой дом (229,5 кв. м) и квартира в 63,1 кв. м (общая долевая собственность, 3/4 доли). Супруга народного избранника располагает квартирой площадью 52,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/2 доли) и погребом площадью 941 кв. м (общая долевая собственность, 10/941 доли). Передвигается Валерий Елыкомов на Toyota RAV-4 и на "УАЗ 3962".

Бывший спикер АКЗС Иван Лоор, также представляющий в Госдуме ЕР, заработал за год 4,91 млн рублей (было 4,12 млн рублей), его жена – 737,9 тысячи рублей (годом ранее — 697,2 тысячи). Вдвоем супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом г-ну Лоору принадлежит 2/41 доли, а его жене — 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идет о некоем пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Еще один депутат от Алтайского края, представляющая партию власти, Наталья Кувшинова задекларировала доходы в сумме 4,683 млн рублей (было 1,38 млн рублей). Она владеет квартирой площадью 53,8 кв. м, а также автомобилем Toyota Camry.

Справоросс Александр Терентьев в 2017 году задекларировал 4,53 млн рублей (по итогам 2016 года было 4,63 млн рублей). Его жена заработала больше — 10,16 млн рублей (за прошлый отчетный период — 10,79 млн рублей). Терентьев имеет в собственности квартиру (80,6 кв. м), в то же время на счету жены три земельных участка (суммарно 5400 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 850 кв. м). Кроме того, супруга депутата задекларировала Land Rover Discovery 4. Сам Александр Терентьев передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Депутат от ЕР Олег Быков задекларировал доход за 2017 год в размере 1,267 млн рублей, а его жена – 296,6 тысячи рублей. Чете принадлежит квартира в 52,5 кв. м на праве общей совместной собственности. На тех же основаниях депутат и его супруга владеют автомобилем Toyota Corolla Fielder.

Члены Совета Федерации

Сергей Белоусов, представляющий в Совфеде законодательную ветвь власти Алтайского края, задекларировал доход в размере 5,648 млн рублей (ранее – 5,821 млн рублей). На себя обращает внимание тот факт, что из его декларации в сравнении с документами за 2016 год "исчезла" супруга. Вероятно, это связано с изменением семейного положения сенатора. По итогам 2016 же года ее доход был равен 14,127 млн рублей. Что касается недвижимости сенатора, то ему принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (4600 кв. м), а также садовый участок (300 кв. м), жилой дом (32,2 кв. м) и квартира (119,9 кв. м, принадлежит ½ доли). В пользовании у сенатора находится и служебное помещение – 115,7 кв. м.

Михаил Щетинин, делегированный в верхнюю палату федерального парламента от исполнительной краевой власти, имел в 2017 году доход в размере 5,535 млн рублей (5,71 млн рублей в 2016 году). Его супруга заработала 244,9 тысячи рублей (229,8 тысячи рублей годом ранее). Щетинину принадлежит земельный участок площадью 330 кв. м под индивидуальное жилищное строительство. Помимо этого, в собственности у него имеется жилой дом на вышеуказанном участке (202,2 кв. м), ½ доли в квартире (71,7 кв. м), гараж-бокс (24,6 кв. м). Также он задекларировал автомобиль Lexus RX 350. В пользовании сенатора вместе с женой находится служебная квартира площадью 99,6 кв. м, а еще одна жилплощадь – 71,7 кв. м — находится в единоличном пользовании у супруги.

Республика Алтай

Депутаты Госдумы

Депутат Родион Букачаков ("Единая Россия") указал в декларации доход в 5,531 млн рублей (было 2,01 млн рублей), его супруга ничего не заработала (годом ранее — 422,6 тысячи рублей). Также в декларации депутатом указан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Еще один депутат от "Единой России", представляющий Горный Алтай в Госдуме, Иван Белеков отчитался о доходах в размере 4,624 млн рублей (было 2,91 млн). Его супруга заработала 17,454 млн рублей (было 1,19 млн рублей). Также Белеков владеет автомобилем Nissan X-Trail.

Члены Совета Федерации

Татьяна Гигель, делегированная в Совфед от республиканского парламента, указала доход в размере 5,024 млн рублей (ранее 5,012 млн рублей), а ее супруг задекларировал 273,4 тысячи рублей (358,2 тысячи рублей за прошлый отчетный период). Сенатору принадлежит квартира (78,5 кв. м), жилой дом (249,6 кв. м), а также земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (1000 кв. м). В совместном пользовании с супругом находится жилплощадь на 99,4 кв. м, а в пользовании у супруга также обозначена квартира (78,5 кв. м) и жилой дом (249,6 кв. м). Транспортное средство, задекларированное Татьяной Гигель, – Nissan Murano.

Сенатор Владимир Полетаев, представляющий исполнительную ветвь власти Горного Алтая, задекларировал доход в размере 4,617 млн рублей (в 2016 году – 4,607 млн рублей). У него есть квартира в совместном пользовании с женой (99,8 кв. м), а еще одной жилплощадью (112 кв. м) он пользуется вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком. В наличии у сенатора значится автомобиль Volkswagen Touareg.