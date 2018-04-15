Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на день рождения своей жены Татьяны Навки спел в караоке дуэтом с Кристиной Орбакайте, пишет URA.RU.
Как собщается, свой 43-й день рождения прославленная фигуристка Татьяна Навка отметила 13 апреля вечеринкой с друзьями. Старшая дочь Навки, 18-летняя Александра, рожденная в первом браке спортсменки с Александром Жулиным, также преподнесла маме в подарок песню, пишет StarHit.
Гостями праздника стали Кристина Орбакайте, Елена Север, Жасмин, Алика Смехова, Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и многие другие, сообщает издание.
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