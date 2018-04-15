Директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия способна ответить на силовое давление со стороны США, сообщает РИА Новости.
"Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права", — сказал Ермаков.
Он также отметил, что военно-технологический вес США в мире падает. По его словам, рано или поздно американцам придется начать договариваться с Россией.
Как считает Ермаков, Вашингтон может активизировать диалог с Москвой после удара по Сирии.
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