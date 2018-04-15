Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что курс рубля постепенно стабилизируется после колебаний на валютном рынке, связанных с новыми антироссийскими санкциями.
"Рынки отреагировали нервозно на новые пакеты санкций, ограничений, в первую очередь вокруг одной из наших крупнейших компаний — "Русала", — отметил Силуанов.
По его словам, сейчас ажиотаж спал, появилось понимание ситуации, и на валютном рынке курс начинает стабилизироваться.
Он также пояснил, что колебание курса отчасти связано с обострением геополитической ситуации в Сирии.
Силуанов подчеркнул, что к постепенному укреплению национальной валюты на фоне санкций привели грамотные действия Центробанка, временно переставшего выходить на валютный рынок и делать закупки в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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