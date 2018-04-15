США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник, 16 апреля, сообщает RT со ссылкой на интервью постпреда США при ООН Никки Хейли телеканалу Fox News.
Хейли сообщила, что США продолжат санкционную политику в отношении Москвы и что о новых ограничениях будет объявлено в понедельник.
Ранее Хейли заявила, что отношения между США и Россией в настоящее время являются очень сложными.
Также ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.
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