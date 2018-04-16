В Тальменском районе Алтайского края проведение взрывных работ на ледовом заторе на реке Чумыш увенчалось успехом, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Лед пошел по течению реки, уровень воды резко в Чумыше упал и продолжает снижаться. Дальнейшее подтопление райцентра Тальменка удалось предотвратить", — говорится в сообщении.
Как отмечается, положительный эффект дала и отсыпка низменных участков территории.
На месте сосредоточены значительные силы и средства, от МЧС России — 175 человек, 30 единиц техники, в том числе 12 плавсредств. Также работает аэромобильная группировка ГУ МЧС по Алтайскому краю, подразделения Сибирского спасцентра, пожарно-спасательного гарнизона района, ГИМС. Задействованы работники ряда служб территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
На данный момент в Тальменке подтоплены 89 приусадебных участков, также есть подтопленные дома.
Комментарии
Кто тут кричал, что Россия может американские эсминцы потопить? Да они даже беззащитный лёд не могут оперативно взорвать.
Ой, да хорошо что сами целы остались, а то с дуру то.....