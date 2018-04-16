В Барнауле в воскресенье, 15 апреля, из припаркованного автомобиля были украдены две колонки от музыкального центра, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"15 апреля по адресу Павловский тракт, 213 в период с 3:00 до 8:00 утра неизвестный или неизвестные разбили переднее правое стекло автомобиля ВАЗ-2109 белого цвета и украли две колонки от музыкального центра. Если есть свидетели, отзовитесь, пожалуйста", — сообщил владелец автомобиля.
По его словам, также была предпринята попытка украсть магнитолу и дневные ходовые огни. "Не столько жалко колонки, сколько стекло. Теперь весь салон авто в осколках", — добавил пострадавший.
Комментарии
это не хулиган-меломан, это хулиган-наркоман..