Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что продолжение действий, совершаемых государствами в нарушение Устава ООН, неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. По их мнению, "эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии".
Также президенты обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.
Как отмечается в сообщении, стороны выразили заинтересованность "в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере".
14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирии.
Комментарии
Как-то он даже сдержаннее в словах стал. Видно полученная пощёчина от Трампа на пользу пошла.
месть-это блюдо, которое надо подавать холодным, и Путин, как человек, просчитывающий свои ходы, это понимает..так что ждём от него неторопливости, он додавит
В военкомат очередь уже занял ?
Чё та на фото дед какой то грусный.
месть-это блюдо, которое надо подавать холодным, и Путин, как человек, просчитывающий свои ходы, это понимает..так что ждём от него неторопливости, он додавит
_______________________
чего он там додавит? если только народ собственный, то да это он может
"Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что продолжение действий, совершаемых государствами в нарушение Устава ООН, неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях"
_________________________
и это говорит человек который его тоже нарушил на примере Крыма, как же лицемерно
чего он там додавит? если только народ собственный, то да это он может
Хотел сказать, но выше означенный комментатор написал лучше.
Присоединяюсь, а про кауказ, ЖКХ, выборы, губеров-меров-делегатов и т.д. и так все знают, чего повторяться.
и это говорит человек который его тоже нарушил на примере Крыма, как же лицемерно
Послушай, уважаемый хахол, ну давай объективно, бех хахляцких скаканий.
Крым русский с 18 века, отвоеванный кровью русских солдат у Турции князем Потемкиным, Суворовым, Румянцевым.
Потом англичанам и французам русские солдаты наваляли в Крыму в 19 веке, потом в 20 веке русские немцам напинали под сраку в Крыму.
Хахол Хрушев по беспределу подарил русский Крым Украине, Путин забрал обратно, в чем лицемерие? Вова восстановил историческую справедливость, и это единственный его достойный поступок за 18 лет правления.
16.04.2018 09:49
- гость -
ради справедливости про хруща.
в едином государстве каким был союз данный шаг был оправдан территориальным удобством. просто беспалому алкашу надо было в пуще про возврат крыма кравчуку сказать.
А как же обещание уничтожить средства доставки - самолеты, корабли - опять полный трёп? И можно ли верить числу сбитых ракет, если даже участие Франции не зафиксировано...
16.04.2018 09:20
- гость -
когда новые умные ракеты Трампа сбиты старыми с-125 и с-200, то пощечину получают уж точно не наш. И подтверждение тому новые санкции сшп.
Вашингтон,париж и лондон хорошие города-мирные и цивилизованные.
16.04.2018 09:49
- гость -
Крым русский с 18 века, отвоеванный кровью русских солдат у Турции князем Потемкиным, Суворовым, Румянцевым.
уверены в этих словах?
И жители этих городов ещё нюхнут по полной порции.В смысле жители.Пока ещё.
Трамп со своими умными ракетами обделался. Вова в тренде, за С300 очередь, про Крым все забыли.
10:14, это вова сказал, что ракеты сбивали. А Трамп сказал, что ни одной из его ракет не сбито и все цели поражены. Кому больше веры?
Президент РФ Путин устранил недоразумение совершённое Генеральным Секретарём
ЦК КПСС Хрущёвым ,вернув Крым в свою родную гавань.
Вове, трамп постоянно врет, о том что латыши глупые, о том что Россия не вмешивалась в выборы и тд и топ.
Мальчишка,ты молод и глуп,ты не ещё не видел действительно больших за...п.Ты в геополитеке как заяц в геометрии.
Дискуссия выше меня не касается, а вот в геометрии зайцы как раз прекрасно разбираются!) Таких следов еще и человек не нарисует!
С детства со школьной программы знаю,что зайцы зигзагами бегают. Что в лесу что по лугам.Как либерасты последние.
Вы дедушка наверное большой спец по з...м?
У меня она одна:большая и неповторимая.На другие у меня нет желания смотреть.В отличии от либерастов.
-гость- 11:04 дедушка спалился lol
ответка действительно прилетит:прошли те времена когда заокеанские пиндосы безнаказанно бомбили в центре европы столицу одной из государств-Белград .
-гость- 11:35 да мы в курсе уже, что американские лекарства запретят
16.04.2018 09:49
- гость -
Я не тот гость, и уж тем более не свидомый. Но справедливости ради - нарушил наш международное право? нарушил. США и ЕС нарушали тоже (и много раз), но это не оправдание. Честнее (мое мнение) признать - Да, нарушили! Ну пошли вы , так тоже не лучше. А то прикидывается матерью Терезой.
Я 60 лет жил при Советской ивласти ни разу не пользовался таблеткам кроме аспирина .Помню только один успокаивающий момент.Значит так:четырёхлетний сижу я в кресле зубного кабинета и тут ко мне подходит врач с пласкогубцами и с вопросом :"Как тебя зовут,мальчик?"А я её,косясь на пласкогубцы- "Андрей"-А она мне со вздохом-"Эх, Андрюша,нам ни жить в печали"?
Да это международное право вообще не имеется в виду как таковое. Тот же вольфович назвал собчачку последний раз детским садом.А перед этим в личных дисскусиях базарной бабой и ....ю.Коей она в действительно и является начиная кончать в МГИМо и продолжая в доме.А миллион граждан нашей огромной,юной и великолепной страны за неё проголосовали
ответка действительно прилетит
-------------------
Один бесконечный трёп...