Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest сравнило характеристики американского танка М1А2 "Абрамс" с модификацией SEP v3 и российского Т-90М, сообщает LIFE.
Эксперт издания Чарли Гао отметил, что танки схожи по качеству боеприпасов, однако новые американские бронебойные снаряды M829A4 немного лидируют. По его словам, снаряды специально создавались, чтобы пробивать динамические защиты "Реликт" танка Т90 и "Малахит" танка "Армата". Однако российские снаряды "Свинец" также имеют высокую поражающую способность.
Российский танк оказался лучше по наличию противотанковых ракет "Инвар", аналогов которым "Абрамс" не имеет. Также российские танки легче, а значит, маневреннее, но у М1А2 есть более современные тепловизоры.
Эксперт отмечает, что при возможном боевом столкновении победа будет за более опытным экипажем, ведь танки практически равны по своей силе.
Комментарии
На фото разве т-90?
Это не т-90, а т-64а, модернизированный в 1984 г.
Дык, эта а не будет как в Ираке - когда Абрамсы все танки уничтожили, не потеряв при этом ни одной (!!!) своей машины...
Это потому что у тех танков не было современного оснащения.
Наверное и Абрамсы совершенствуются...
16.04.2018 09:55
Не надо звиздеть. Сколько было Т-90 уничтожено в Бою? А уж в интернете поискать подбитые М1А не судьба)))). Ты еще расскажи что в Ираке из 150 с + Абрамсов в хламе больше 80шт. А число подбитых Т-90 и Абрамсов и сравнивать нечего, амеров в разы больше. Это из серии 100500 (76) Томагавков по развалинам (дважды до этого евреями разбомленных) вдарили.