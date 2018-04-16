В общей сложности в проект первой ракеты-носителя "Ангара А5" вложено более 110 миллиардов, сообщил в интервью газете "Известия" глава научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.
"По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения "Ангары", который был бы нужен. Не могу не упомянуть, что в "Ангару" уже вложено в общей сложности больше 110 миллиардов рублей", — подчеркнул Коптев.
По его словам, первая "Ангара А5" обошлась бюджету в 3,4 миллиарда. Основные технические решения и для легкого, и для тяжелого варианта ракеты уже разработаны. Также функционирует вся инфраструктура подготовки и осуществления пуска.
"Есть ряд вопросов по совершенствованию "Ангары". Необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза", — уточнил Коптев.
Он также добавил, что с точки зрения "Роскосмоса" новая ракета будет использоваться еще и в связи с ограничениями на использование "Протонов" на Байконуре.
"В свое время Россия взяла на себя обязательство вывести из эксплуатации ракеты с высокотоксичным топливом после 2020 года. Поэтому возникает логичный вопрос: если не "Ангара", то что?" — подчеркнул глава научно-технического совета "Роскосмоса".
Комментарии
раньше ракета падала, так осколки разлетались на несколько регионов, т.к. они не были картонными муляжами, а теперь "пшик" и миллиарды "отмылись" сами собой... человеческий фактор... 76%)))