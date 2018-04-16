Отказ всего от десяти товаров поможет накопить на хороший отпуск или ремонт на кухне, пишет "Деловой квартал". Отмечается, что неплохо можно экономить на мелочах, без которых можно легко обойтись.
1. Одноразовые пакеты. Средняя стоимость пакета в супермаркетах составляет 5 рублей. Если каждый раз покупать по два пакета и ходить в магазин четыре раза в неделю, то за год только на пакеты придется потратить более 2 000 рублей.
Альтернатива: многоразовые сумки.
2. Кофе с собой. Многие люди не представляют жизни без стаканчика кофе из модного кафе. Но капучино стоит в среднем 200 рублей. Если покупать его каждый рабочий день, то за год получится около 45 000 рублей.
Альтернатива: термостакан и кофе, который приготовлен дома.
3. Бизнес-ланчи. Бизнес-ланчи стоят в среднем 300 рублей или около 70 000 рублей в год.
Альтернатива: носить обед из дома.
4. Покупка билетов на одну поездку в общественном транспорте. Оплата каждой поездки на транспорте стоит намного дороже, чем покупка специальной транспортной карты.
Альтернатива: покупать проездные билеты.
5. Использование наличных. В России все еще много тех, кто, получив зарплату на карту, тут же снимает деньги и расплачивается за товары и услуги наличкой. Если деньги тратить по банковской карте, то можно получать бонусы или кэшбэк (как минимум 1% от суммы покупок).
Альтернатива: оплачивать покупки картами с кэшбэком.
6. Мобильный интернет. За него платят от 200 до 500 рублей в месяц, а это до 6 000 рублей в год. Однако во многих местах есть бесплатный Wi-Fi.
Альтернатива: использовать домашний интернет и бесплатный интернет в общественных местах.
7. Городской телефон. У многих дома еще есть стационарные телефоны. При этом звонят по ним крайне редко, a оплачивать линию нужно.
Альтернатива: использовать мобильный телефон.
8. Походы в кино. Средняя стоимость билета в кино 350 рублей. Если идти вдвоем, купить попкорн и газировку, то получится гораздо больше. Если ходить в кино даже крайне редко, например, 5 раз в год, это все равно обойдется в заметную сумму.
Альтернатива: просмотр фильмов дома, например, через онлайн-кинотеатры.
9. Бумажные газеты и журналы. Ежедневные или еженедельные газеты стоят в среднем 30 рублей, а глянцевые журналы — от 100 рублей. Зачем? Вся эта информация уже есть в интернете.
Альтернатива: чтение изданий с помощью планшета или смартфона, бесплатные газеты.
10. Вода в бутылках. Большая бутылка питьевой воды обойдется как минимум в 200 рублей. За год на воду может уходить около 10 000 рублей. При этом бюджетный фильтр для воды стоит около 200 рублей, но его хватает на гораздо большее количество воды.
Альтернатива: домашний фильтр для воды.
Комментарии
В основном идиотские варианты в духе, откажитесь от всего и сидите пейте воду дома после работы.
В первую очередь надо отказаться от детей, затем еды, проживания в квартире. В общем идти в лес, построить землянку и питаться подножным кормом, одеваясь в то, что найдешь в мусорных бачках, ну и питание тоже.
А нельзя отказаться от шпаны, которая нас загнала в нищету?
Как будто кофе и продукты дома сами собой бесплатно образуются.
Да и порой бизнес-ланчи экономичнее выходят приготовленной домашней еды.
16.04.2018 10:35
- гость -
Сначала разрешение у шпаны надо спросить.
Может уменьшить зряплаты депутатам и правительству раз в 50, отправить в тюрьму воров чиновников (они же депутаты и правительство), а ворованное вернуть народу, глядишь и жизнь наладится. А работать мы никогда не отказываемся.
Есть еще один способ экономии. Набрать в ванну воды и всем по-очереди помыться. А еще в туалете не сдергивать в течение дня.
16.04.2018 10:43
- гость -
Дык, они полицию подгонят...
За год на воду может уходить около 10 000 рублей. При этом бюджетный фильтр для воды стоит около 200 рублей
---------------------
Водопроводную воду достаточно понюхать, чтобы понять, что это яд. Никакой фильтр за 200 рублей её не очистит. Здоровье как известно за деньги не купить.
Экономия вредна для экономики государства. Поэтому экономлю
А если я уже на всем этом экономлю, и на отпуск пока не накопила, в чем мне ещё себя ужать?
16.04.2018 11:01
Ната
дышите через раз
ну как бы за год я накапливаю с ребенком на море на пару недель съездить
.
откажитесь от всего и сидите пейте воду дома после работы. неправильно! пить нужно на работе
А Кошкина по жизни экономная
ну да
16.04.2018 11:01
Ната
Голосуйте за пожизненное правление бледнолицего, этого достаточно...
Ходить в туалет и мыть руки на работе. экономия воды, мыла и туалетной бумаги. Пить воду из кулера на работе. можно домой в бутылочку набирать. если ездите на машине, можно ее оставлять за 800-1000 метров от дома и за 800-1000 м. от работы. пешком до машины от работы и от дома и обратно с экономят топливо. Можно еще не варить гречку. если ее залить водой с вечера, она утром будет как вареная, ничем не отличишь, экономия электроэнергии. Интернетом пользоваться на работе, информацию распечатывать на бумажках....
16.04.2018 10:28
- гость -
В основном идиотские варианты в духе, откажитесь от всего и сидите пейте воду дома после работы.
Ты почитай что Писарев (директор зооуголка в Индустриальном парке) рекомендовал прошлый год на Амике.
Говорил, перестаньте курить и пить пиво, и каждый год как я во Вьетнам будете ездить, с большой золотой цепью на шее.
16.04.2018 10:46
Гость
Есть еще один способ экономии. Набрать в ванну воды и всем по-очереди помыться. А еще в туалете не сдергивать в течение дня.
в туалет надо ходить на работе! У нас в последнее время так и делают, не продохнуть
во и Александр в теме
нужно больше делиться идеями - больше экономия
Серега Писарев также рекомендовал каждый день по 100 руб. откладывать и в Таиланд.
Но это получается 36 тыс. в год, а на другое, кроме путевки?
Добавишь Серега? с депутатских то харчей, хотябы еще тыс. 50?
с большой золотой цепью на шее. чепопало
не 100 рэ а 200рэ нужно в день само то
"...пить нужно на работе"
А мыться в бассейне! )
в туалет надо ходить на работе! У нас в последнее время так и делают, не продохнуть
Во во, такая же фигня. Бабы с утра нажрутся бананов, йогуртов, печений, и в туалет.
Приходится на другой этаж в другие фирмы ходить пописить. А самый вонючий директор.
16.04.2018 11:25
- гость -
с большой золотой цепью на шее. чепопало
А ты погляди фото Сереги с отдыха, которыми он хвастается, там цепь золотая на первом месте.
А самый вонючий директор.
Больше всех экономит?
Интересно ,кто это выдумал..Люди и так этим не пользуются ,а желаюшь отдохнуть единицы...в кошельке денег не прибавляется ,,население едва сводит концы с концами ...
А для секса использовать соседскую жену. Заодно и душ можно у неё принять
16.04.2018 11:27
- гость -
не 100 рэ а 200рэ нужно в день само то
Само то по 5 тыс. в день откладывать, вот тогда действительно можно будет отдохнуть по человечески.
А самый вонючий директор.
Больше всех экономит?
.
которыми он хвастается, там цепь золотая на первом месте. не ну зря он конечно с ней выпендрился... скромнее нужно
16.04.2018 11:32
- гость -
А самый вонючий директор.
Больше всех экономит?
Он еще и в интернете весь трафик фирмы сжирает, ФИЛЬМЫ СМОТРИТ НА РАБОТЕ, и сидит до 21ч., порнуху смотрит (программист наш сказал), так как дома жена ему порнуху смотреть не дает.
ну на он и директор что бы делать что хочет
пашем и машем дальше
Давно уже экономлю на всем этом (как пакеты стали платные), что-то не помогает на отпуск накопить. Хватает накопить на коммуналку, немного еды и кое-что из обычной одежды.
Про медицину забыли написать. Можно не ходить к платным врачам, а также лечиться ромашкой и зеленкой. И про продукты - можно не покупать еду, а корешки в лесу накопать и еще лепешки из лебеды настряпать - на костре, разведенном в какой-нибудь пещере.
И еще можно за коммуналку не платить тогда. Вот тогда уж на отпуск-то накопим!
которыми он хвастается, там цепь золотая на первом месте. не ну зря он конечно с ней выпендрился... скромнее нужно
Не, ну что вы, для Сергулика слава и понты дороже денег.
Как то зашел к нему в администрацию, когда он там еще замом работал при Петюне Гладышеве, а у него на стене в рамочке под стеклом текст - значение фамилии Писарев.
записываем: корешки и лебеда
И еще можно за коммуналку не платить тогда. Вот тогда уж на отпуск-то накопим!
За коммуналку точно надо не платить. Если бы все дружно, тогда может бы вован прижал бы своих друганов олигархов, и они бы снизили тарифы.
Покупайте финики оптом ящиками, надоедает, но с голоду не умрете точно.
Финики и кипяток, богатые могут в кипяток чайные листья добавить.
За коммуналку точно надо не платить
ненене.. приставы не выпустят... нашли че советовать
16.04.2018 11:52
- гость -
За коммуналку точно надо не платить
ненене.. приставы не выпустят... нашли че советовать
Поясняю, не выпускают только за долги по алиментам. По остальным долгам запрет на выезд не накладывают.
16.04.2018 11:18
Александр
у вас уникальный опыт экономии.
давно так экономите?
ну я бы не смогла спокойно отдыхать зная что долги дома ждут