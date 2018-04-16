Фото: sputnik.md
Жители Алтайского края днем в понедельник, 16 апреля, услышат вой сирен — в регионе проведут проверку автоматизированных систем централизованного оповещения населения.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, проверка будет проводиться с 11:45 до 12:26.
"Проверка начнётся с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края. При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", — уточняют в экстренном ведомстве.
Что касается алгоритма действий во время проверки, услышав сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем", граждане должны включить телевизионные приемники на телевизионную программу "Россия 1" в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России", и прослушать соответствующее сообщение.
Комментарии
граждане должны включить телевизионные приемники на телевизионную программу "Россия 1" в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России",
А если у меня ничего этого нет?
09:39, так а зачем вам радио и телевизор, вы же всю информацию уже из интернета получили? Ну а если Трамп решит Барнаул ракетами закидать, то об этом можно заранее прочитать в его твиттере.
На работе нет ни телевизора, ни радио. Но есть интернет.
Если люди слышат сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем", пока они на работе как они могут прослушать сообщение?
В интернете должен быть сайт, куда это сообщение выкладывается в в случае чего.
В интернете должен быть сайт, куда это сообщение выкладывается в в случае чего.
И эти сайты - "Радио России" и "Россия 1". Какой неожиданный и непредсказуемый сюрприз!
У войне готовимся?
вообще на Балтийской никогда ничего не слышно.. поди уже давно рупоры все сперли
В интернете должен быть сайт, куда это сообщение выкладывается в в случае чего.
И эти сайты - "Радио России" и "Россия 1". Какой неожиданный и непредсказуемый сюрприз!
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У тебя такая низкая самооценка, что сильно хочется ехидничать, когда кто-то не знает про данные сайты?
В чем смысл сирен? Куда бежать? Как узнать что это не ложная тревога? Низя сделать разные сигналы или стрельбу из пушек если реальная угроза? Куча косяков и это я мягко высказался - предыдущее сообщение заблокировала система
Куда бежать?
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В Барнауле во времена СССР было полно бомбоубежищ, а сейчас их нет. Это либо по тому что нас бомбить никто не собирается, или государству просто плевать на своих граждан.
16.04.2018 11:53
Юрий
В чем смысл сирен? Куда бежать? Как узнать что это не ложная тревога? Низя сделать разные сигналы или стрельбу из пушек если реальная угроза? Куча косяков и это я мягко высказался - предыдущее сообщение заблокировала система
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Смысл в том, что если услышишь сирену, включай телевизор, радио или лезь в инет и узнавай, что произошло, т.е. по какому поводу сирена. Сирена только предупреждает, что нужно прослушать важное сообщение, где и будут все подробности.
16.04.2018 12:02
- гость -
Слушай - мистер очевидность.. ты случаем не в МЧС работаешь? Читал что я пишу? Людям надо конкретики а не фигни вроде зайди в ТВ - инет - залезь на крышу и проверь что летит.. это детские или депутатские ответы а депутатов у нас сам знаешь как любят... Пока будешь слушать или искать что и где включить - ракеты или ядрена бомба накроет... за эти 2-10 минут можно успеть хотя бы в погреб спрятаться или где то в арыке засесть в ямке какой и тп или даже убежище разыскать - которые у нас почему то все находятся фиг знает где.. А твой ответ ни о чем.. хотя я и не к тебе обращался.. к властям больше.. они такие порой умники что аж 2клашка лучше может решение порой принять нежели эти "умные" дяди и тети
Хорошо, если бы, помимо обычного оповещения, сделали оповещение через SMS. Т.е. сирена загудела, в телефон купала SMS-ка: "Так и так, тревога учебная, не волнуйтесь..."
Включила телевизор Россию 1 и толку, нет никакого сообщения((?
16.04.2018 12:02
- гость -
Слушай - мистер очевидность.. ты случаем не в МЧС работаешь? Читал что я пишу? Людям надо конкретики а не фигни вроде зайди в ТВ - инет - залезь на крышу и проверь что летит.. это детские или депутатские ответы а депутатов у нас сам знаешь как любят... Пока будешь слушать или искать что и где включить - ракеты или ядрена бомба накроет... за эти 2-10 минут можно успеть хотя бы в погреб спрятаться или где то в арыке засесть в ямке какой и тп или даже убежище разыскать - которые у нас почему то все находятся фиг знает где.. А твой ответ ни о чем.. хотя я и не к тебе обращался.. к властям больше.. они такие порой умники что аж 2клашка лучше может решение порой принять нежели эти "умные" дяди и тети
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А попу тебе при этом подтереть не надо?
Ты скажи спасибо, если сирена вообще сработает и ты её услышишь. Я вот что-то не слышу обещанного воя сирен (у кого-нибудь его слышно?). А ты еще хочешь, чтобы тебе сигналы дифференцировали. На все случаи жизни их всё равно не сделаешь разными (наводнение там, утечка химических веществ, ракетная атака, наводнение и т.д.). А еще как-то надо заставить граждан потом выучить эти все сигналы и отличать хим.утечку от схода сели). Иначе они также будут бегать и выяснять - а что это? Пожар или война началась?
Короче, то, что ты предлагаешь - не рационально.
По радиостанции Вести FM в 11:45 объявили и сразу же завыли сирены (у нас их слышно сразу две).
16.04.2018 12:18
Хим. тревога, ЕМНИП - частые удары в рельс, гонг или колокол.
По радиостанции Вести FM в 11:45 объявили и сразу же завыли сирены (у нас их слышно сразу две).
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А вы где находитесь? У нас - Папанинцев, Красноармейский - ничего не слышно.
16.04.2018 12:28
- гость -
На Потоке. Эмилии Алексеевой - Малахова
16.04.2018 12:28
- гость -
строителей-красноармейский замечательно слышно