Генпрокуратура проверила выполнение работ по обслуживанию и ремонту самолетов специального летного отряда "Россия", занимающегося перевозкой первых лиц страны, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в ведомстве.
Согласно выводам ведомства, Объединенная авиастроительная корпорация, занимающаяся обслуживанием самолетов, не исполняла свои обязательства по замене необходимого оборудования в полном объеме, а также затягивала сроки работ.
В ряде случаев, как отмечается, ремонт начинался еще до заключения официального контракта.
По данным издания, доклад был рассмотрен в правительстве, но пока определенного решения по нему нет.
Предполагается, что в перспективе будет изменена система содержания самолетов спецотряда — вместо действующих разовых контрактов будет внедрен принцип послепродажного обслуживания. Это позволит вести все работы планово, как это делается с военной техникой в Минобороны РФ.
Комментарии
Недовольны? Тогда на рейсовых (уж их то точно в полном объеме ремонтируют).