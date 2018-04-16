Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Уровень Оби в Барнауле стремится к критической отметке — к утру 16 апреля вода в реке в районе краевой столицы поднялась до 506 сантиметров.
Такие данные приводит региональный Гидрометцентр. Критическая отметка уровня Оби в Барнауле составляет 540 сантиметров. При достижении этого значения начинается подтопление микрорайона Затон.
Напомним, городские власти не исключают, что в этом году Обь может подняться на отметку в шесть метров и даже выше.
В этом контексте не исключается, что подтопления ждет не только Затон, но и поселок Ильича.
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К слову, сегодня в Затоне насчитывается 638 домовладений и 55 многоквартирных домов. Официально здесь зарегистрировано 2312 жителей, а фактически проживают 2390 человек.
Отметим и то, что в настоящее время в Алтайском крае из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии
Странно, почти каждый день езжу на Обь уровень воды падает!