Алтайский педагог Андрей Шнейдер получил в подарок планшетный компьютер за третье место в конкурсе "Классный интернет 2017". Образовательный портал "IT Vолшебники современного мира", разработанный педагогом, вошел в число лучших работ конкурса, организованного компанией "Ростелеком". Проект был представлен в номинации "IT-обучающие сайты".
Награждение состоялось в Подсосновской средней школе, где работает 27-летний преподаватель. Руководитель подразделения Алтайского филиала компании Сергей Гречухин поздравил педагога, вручил ему диплом лауреата конкурса и ценный приз. С успешным проектом и победой Андрея Шнейдера поздравили ученики и коллеги.
На портале "IT Vолшебники современного мира" учитель делится информацией о новых технологиях, размещает полезные ссылки, видеообзоры гаджетов, материалы для подготовки школьников к выпускным экзаменам. Он активно пользуется порталом во время занятий с учениками: включает видеоролики для закрепления темы урока, проводит тестирование. На сайте есть информация для самостоятельной работы школьников, например, для подготовки к экзаменам по информатике.
"IT-специалистов часто называют волшебниками, отсюда и название моего портала. Цель работы – научить детей разбираться в IT-технологиях, не бояться новинок. Для этого нужно сделать обучение интересным, – говорит Андрей Шнейдер. – Когда идешь по школе и слышишь, как на перемене учителя говорят, что ребята на портале учатся решать задания и потом успешно сдают информатику на "пять", – вот это я считаю результатом. Мой сайт нужен, и он помогает".
Педагог из Подсосново побеждает в конкурсе второй раз. В 2016 году Андрей стал лауреатом в номинации "IT-помощь" за проект образовательного портала "Мир современных технологий". В 2015 году в шорт-лист конкурса также вошел учитель из села Буланиха Зонального района Андрей Ридель. В разные годы в конкурсе соревновались учителя и школьники из Новоалтайска, Белокурихи, Заринска, Кулунды, Первомайского района и других населенных пунктов Алтайского края.
"Алтайские педагоги – в числе лидеров по активности участия в конкурсе интернет-проектов в сибирском регионе. Это означает, что они активно используют в работе интернет и IT-технологии. И мы с удовольствием поддерживаем наиболее интересные идеи, – отметил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Поздравляю Андрея Шнейдера с победой и желаю новых IT-проектов на благо его учеников и всех, кто учится и познает".
"Ростелеком" проводит конкурс школьных интернет-проектов третий год подряд. Темой конкурса "Классный интернет 2017" стала "Интернет-технологии в образовании". С октября 2017 года по январь 2018 года на сайте www.safe-internet.ru было зарегистрировано 180 проектов со всех регионов России. Участники представили на конкурс разработанные сайты, разделы сайтов, сообщества в социальных сетях, приложения для ПК, мобильные приложения, развивающие компьютерные игры.
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