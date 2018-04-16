Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль въехал в пятиэтажный жилой дом в результате ДТП, случившегося утром 16 апреля в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Уточняется, что авария произошла в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии.
"Все живы", — добавляет автор заметки. Судя по фото с места событий, перед тем, как автомобиль влетел в жилой дом, произошло столкновение двух транспортных средств. На место прибыла полиция.
Комментарии
Здесь очень часто происзодят ДТП. Говорю как житель пострадавшего дома
16.04.2018 11:58
Водители не могут решить, какая улица главнее?
Еще и видимость перекрыта забором строящегося дома!