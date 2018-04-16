Участниками фестиваля станут иностранные студенты, обучающиеся в вузах Алтайского края. Среди них представители Китая, Монголии, Вьетнама, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Италии, Египта, Зимбабве, Эфиопии, Мали, Замбии, Индии, Кот-д’Ивуа́ра, Таиланда, Индонезии, Джибути, Марокко, Шри-Ланки, Эфиопии, Вьетнама.
В рамках фестиваля пройдет Международная научно-практическая конференция "Иностранный студент в профессионально-образовательном пространстве российского вуза", праздник "День национальных культур", квест-игра по русской речи "На языке большого города", фотоконкурс "Удивительная Россия", мастер-класс по русской живописи. Завершится фестиваль большим праздничным концертом "Мы вместе".
Работа конференции будет организована на нескольких площадках: "Культура и искусство в межнациональном контексте", "Россия и страны СНГ в едином образовательном пространстве: диалог культур", "Перспективы развития менеджмента в сфере сервиса, туризма и международных отношений", "Коммуникация в поликультурном пространстве", "Теоретические и прикладные аспекты технических наук".
17 и 18 апреля в Алтайском техническом университете станут днем национальных культур.
Так, 17 апреля будут представлены культуры европейских стран, КНР, Монголии, России и стран Африки. Во второй день можно будет познакомиться с культурой и традициями стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Арабских государств.
19 апреля откроется фотовыставка "Удивительная Россия". В этот день для участников будет организован мастер-класс по русской живописи, а после состоится концерт иностранных студентов.
Расписание мероприятий фестиваля:
16 апреля с 11.00 в актовом зале открытие фестиваля (4 этаж, главный корпус АлтГТУ, пр. Ленина, 46)
Работа секций конференции: 16 апреля с 13.30 в новом корпусе АлтГТУ ул. Димитрова, 73, 4 этаж
17 и 18 апреля с 13.00 – 15.30 в новом корпусе АлтГТУ праздник "День национальных культур" (ул. Димитрова, 73)
19 апреля с 11.30 в новом корпусе открытие выставки, мастер-классы пройдут с 12.30
19 апреля в 15.00 в актовом зале АлтГТУ концерт иностранных студентов
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