Патриарх Кирилл посетит Кузбасс 3 мая, чтобы совершить Божественную литургию и встретиться с жителями Кемерово, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
"Его Святейшество приедет в Кемерово 3 мая, на 40-й день после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию, посетит место трагедии и встретится с родственниками погибших и пострадавшими", — говорится на сайте администрации.
14 апреля врио губернатора региона Сергей Цивилёв встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом и представителями Кузбасской митрополии. Главная тема разговора — предстоящий визит патриарха.
Цивилёв поблагодарил всех представителей Кузбасской митрополии за оказание необходимой пастырской помощи во время работы оперативного штаба на месте трагедии.
"Я сам был постоянно в школе № 7, священники были вместе с нами, поддерживали молитвами", — сказал Цивилёв.
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