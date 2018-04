Наступившая рабочая неделя будет довольно интересной в плане различных культурных событий. Чему стоит уделить внимание — смотрите в нашем гиде.

Понедельник

Вечером в понедельник в творческом пространстве "Кислород" (Льва Толстого, 30) покажут спектакль барнаульского актера театра драмы и режиссера Вячеслава Сысоева "Эйфория" (18+), начало в 19:30.

В основе спектакля лежит исходный сценарий к одноименному фильму Ивана Вырыпаева. По сюжету, два героя, Павел и Вера, случайно встретятся среди донских степей на одной из деревенских свадеб. У нее — муж Валера и дочь Маша. У него — лодка, приятель Андрюха, мама и водка. К чему это приведет, лучше увидеть лично. Роли исполнят артисты драмы и МТА.

А в 20:00 в клубе "Фараон" состоится концерт легендарной группы PAIN (12+), а пройдет он в рамках большого тура THE BEST OF. Прозвучат только лучшие песни группы в исполнении знаменитого шведского музыканта Петера Тэгтгрена.

Читайте также: Легендарная команда PAIN исполнит на барнаульской сцене свои лучшие песни

Вторник

В 18:30 в театральной гостиной драмы начнется литературно-музыкальная программа "Быть женщиной" (16+) в исполнении артистки Ларисы Черниковой. Это моноспектакль о женщинах с разными судьбами и с личными историями. А построен он на основе стихотворений, прозы и песен Марины Цветаевой, Светланы Алексиевич, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского, Евгения Гришковца и других поэтов. Также актриса исполнит песни Эндрю Уэббера, Александра Шульгина, Исаака Дунаевского, Елены Ваенги.

В 19:00 в Rock Pub пройдет большой акустический концерт тамбовской команды "Операция пластилин" (16+). Стиль команды сочетает жесткую гитарную музыку с нежной скрипкой и пульсирующими синтезаторами.

Среда

В театре драмы покажут "Провинциальные анекдоты" — это трагикомическое представление по пьесе Александра Вампил­ова, начало в 18:30 (16+).

А в МТА в это же время можно будет посмотреть спектакль "Обыкновенное чудо" (12+).

Четверг

В ресторане Vienne Lion (Песчаная, 83) состоится командная барная викторина "Кинотрек" (18+). Мероприятие начнется в 19:00, команды соберутся вместе и будут разгадывать всякие хитроумные загадки о кино. Пришедших ждут 7 конкурсов по 8 заданий, вопросы будут касаться цитат, постеров, трейлеров и многого другого.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке https://vk.com/kinotrack_brn. Продолжительность игры — 2,5-3 часа.

Пятница

В галерее "Нагорная" (Аванесова, 30) в 19:00 пройдет квартирник петербургского поэта, автора четырёх сборников стихов и двух аудиоальбомов, вышедших на iTtunes, единственной девушки – победителя телепередачи 100ТВ "Битва Поэтов" и участника и победителя главного хип-хоп баттла страны VERSUS Марины Кацуба (16+).

"Я никогда не была в Сибири и на Алтае. Хотя мамин папа, мой дедушка, которого я никогда, увы, не видела, прожил всю жизнь в Новосибирске. И можно даже будет съездить посмотреть, где он похоронен. А в Кемерово живут папины двоюродные братья с семьями — их очень много и они очень веселые. Так, к счастью, со мной бывает, что резко захочется куда-то, от души захочется. Так случилось в этот раз. Моя близкая подруга позвала меня в горы, на Алтай. И нашлись сразу друзья, и чудесный промоутер, который шлет мне травяные чаи местные, и музыканты, и площадки для выступления и в Барнауле, и в Новосибирске. Я везу все лучшие стихи и радость от предвкушения встречи. Ужасно, как маленькая, уже хочу прилететь", — говорит Марина о своих концертах.