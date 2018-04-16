Фото: cdn.10kanal.ru
Муниципалитеты Алтайского края будут вынуждены заплатить за уголь в 2018 году на 25% больше, чем перед прошлым отопительным сезоном. При этом долги районов за покупку топлива перед краевыми властями составляют 882 миллиона рублей. Об этом сообщил министр краевого Минстройтранса Иван Гилев во время отчета о работе министерства за 2017 год.
По его словам, в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры на поставку угля для формирования резервного запаса для нужд Алтайского края на 2019 год на сумму 140 миллионов рублей. Проведение совместного аукциона на поставку угля для бюджетной сферы на отопительный период 2018-2019 годов планируется начать в апреле текущего года.
"На основании коммерческих предложений стоимость угля на следующий отопительный период будет на 25% выше", — заявил Гилев.
Он добавил, что большое внимание будет уделяться погашению задолженности за поставленные энергоресурсы. Общая задолженность муниципальных образований края за поставленный уголь, по оперативным данным, составляет 882 миллиона.
Руководитель министерства добавил, что, несмотря на значительное увеличение стоимости угля, отмечается снижение задолженности по отношению к предыдущему году на 10 миллионов рублей.
"В целях оказания финансовой помощи МО в 2017 году на обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за потребленные топливно-энергетические ресурсы в краевом бюджете предусмотрены средства в объеме 540 миллионов рублей, данные средства субсидии направлены в муниципальные образования. В 2018 году на указанные цели в краевом бюджете предусмотрены средства в размере 700 миллионов руб., из них в текущем ОП направлено в муниципальные образования 380 миллионов рублей", — отметил Гилев.
Ранее министр Минстройтранса заявлял, что уголь из Кузбасса серьезно подорожал для алтайских муниципалитетов и многие просто вынуждены покупать его по новой цене.
Комментарии
Мне эта демагогия властных структур о инфляции в стране в 4 % в год заколебала уже, уши скоро провиснут под этой лапшой. Два года назад уголь ДО стоил 2500 , в том году в августе-сентябре 2700-2800, на апрель этого года цена 3100 за тонну. И что наш президент сделал чтоб не было таких скачков на энергоресурсы ? Да ничего не сделал, они считают что если увеличивать акцизы , то денег в бюджете больше станет, беднее народ станет - это факт,а бюджет круче от этого не станет,так как он тратиться безграмотно.
*И что наш президент сделал?* разрешил валежник собирать, поэтому незачем уголь покупать вообще))
А может надо покупать уголь у братского Казахстана? Хватит уже бюджет осваивать
16.04.2018 11:22
многодетный
президент отвечает за внешнюю политику, а правительство за внутреннюю.
16.04.2018 12:10 - гость -
Как будто во внешней политике дела лучше. Много вам там за комментарий-то платят?