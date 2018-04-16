Президент США Дональд Трамп был сильно разозлен, когда узнал количество российских дипломатов, высланных из Германии и Франции, пишет "Российская газета" со ссылкой на The Washington Post.
Напомним, Штаты покинули 60 сотрудников дипмиссий РФ, а Францию и Германию — всего четыре.
Как пишет американское издание со ссылкой на источники в администрации президента, Трамп просто "взорвался", получив такую информацию, "было много ругательств".
Сотрудники Белого дома постарались убедить президента в том, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, было "приблизительно такое же", что и в США.
"Меня не волнует общее число", — цитирует возмущение Трампа The Washington Post. Отмечается, что в большей степени его разозлил обман советников, которые рассказывали о масштабах высылки дипломатов.
Комментарии
Трамп - Наш. Скоро он снимет санкции!
Если Господь хочет наказать, он лишает разума!
пишет "Российская газета" со ссылкой на The Washington Post.
Ну если "Российская газета" правильно перевела The Washington Post тогда Трамп не только наш, но еще и неадекватен, если он не хочет ухудшать отношения с РФ и сегодня готовит очередные санкции против РФ
Ну Трамп не понимает, что Россию и европейские страны связывает намного больше, чем в случае с США. Кто будет ими ресурсы поставлять в случае разрыва отношений?
16.04.2018 14:50
- гость -
Кто будет ими ресурсы поставлять в случае разрыва отношений?
Трамп. Чуть подороже, но без ресурсов не останутся. А нам придется все их Китаю отдавать за бесценок. Для Трампа это чистый бизнес, ничего личного