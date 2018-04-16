Фото: bar-garazh.ru
Полиция в Барнауле задержала мужчину 1985 года рождения по подозрению в краже из магазина 89 шоколадок.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в конце марта этого года подозреваемый зашел в один из продуктовых магазинов краевой столицы и, подойдя к стеллажу, похитил 89 шоколадных плиток, спрятав их под верхнюю одежду.
Затем злоумышленник покинул место преступления. "Сотрудники магазина, выявив факт недостачи товара, обратились в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила около 4000 рублей", — уточняют в полиции.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Украл и спрятал маленькие шоколадки "Алёнка"??))
Надо было их в зале тихонько схомячить, это воровством не считаца. Это вам не бухгалтер 900 тысстырившая и получившая условно ....