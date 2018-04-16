В январе-марте 2018 года объем отгруженной продукции предприятиями Алтайского края составил 86,055 млрд рублей (98,1% к соответствующему периоду прошлого года). Сводный индекс промышленного производства оказался равен 99,6%. Хотя при этом еще по итогам первых двух месяцев он составлял 102,2%.
В обрабатывающей промышленности индекс производства составил 100,2%, объем отгруженных товаров по данному виду деятельности — 68,745 млрд рублей. Что касается добычи полезных ископаемых, здесь ИПП в январе-марте составил 86,9%, объем отгруженных товаров по данному виду деятельности — 1,278 млрд рублей.
Для справки, такая сфера, как обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, также немного просела: ИПП в сравнении с январем-мартом 2017 года здесь равен 97,7%. А вот водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, напротив, подросли до 103,8%.
Что касается отдельных видов производств, то наиболее впечатляющие темпы продемонстрировали производство одежды (380,6%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, а также производство изделий из соломки и материалов для плетения (118,9%), плюс производство прочих транспортных средств и оборудования (117,2%).
Худшую динамику среди остальных отраслей показали производство кожи и изделий из кожи (50,7 %), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (79,4%), а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий (86,2%).
Комментарии
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
--------------------------
А такое есть в крае?
производство одежды (380,6%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, а также производство изделий из соломки и материалов для плетения (118,9%)
_____________________________________
Лапти научились плести. Ну наконец то.
Чем гордиться есть (только денег нет).
Сводный индекс промышленного производства оказался равен 99,6%
Это получается падение на 0.4 % чтоли ???
Вот! Если руки с головой (из жопы растут) то и лапти подстать дорогам!