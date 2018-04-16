Президент США Дональд Трамп хотел нанести удар по российским и иранским объектам в Сирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Как пишет американское издание со ссылкой на свои источники, Белому дому было предоставлено три варианта нанесения удара.
Первый удар – по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Второй удар – по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования. Третий вариант предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии.
По информации Wall Street Journal, Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии. Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против такого сценария. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам.
Комментарии
Президент США Дональд Трамп хотел нанести удар по российским и иранским объектам в Сирии
---------------
Ну как же так, "наш Трамп" и такое хотел сделать.
завязываете вы с такими новостями, у триумфатора и так жидкий стул, а вы еще про такие объекты
Хоть я "нашего" ненавижу, но мне за него очень стыдно
Блеф когда нибудь заканчивается!
Поймать бы мерзкого, и ногами по лицу, ногами!!!!!!!!!
навальнята, надоело ваше нытье аж ппц.
12:07, в не пора ли вам паранойю полечить? А то вам везде навальнята и хохлы мерещатся.
Жаль, что желания Трампа не сбылись. Это бы не пощёчина вове была, а удар в нос.
16.04.2018 11:53
- гость -
Хоть я "нашего" ненавижу, но мне за него очень стыдно
===========================================
Напомню, ни один человек во время обстрела не погиб, ни один военный объект Ассада или союзников не разрушен.
Вы думаете было бы разумно потопить их эсминцы? Вы готовы вставать под ружье и воевать?
16.04.2018 12:16
Так в окно за своим кукловодом из Еката.
ни один человек во время обстрела не погиб, ни один военный объект Ассада или союзников не разрушен.
зато все американские ракеты "поразили цели"