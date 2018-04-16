14 апреля в Подмосковье прошёл конкурс красоты "Мисс Россия – 2018", победительницей которого стала 18-летняя отличница из Чувашии Юлия Полячихина.
Девушка теперь будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
Юлия восемь лет занимается фитнес-аэробикой, а также увлекается бадминтоном, пишет TJ. Окончила школу с золотой медалью и учится на факультете журналистики Чувашского государственного университета.
Здесь, в старых переулках за Арбатом, Совсем особый город... Вот и март. И холодно и низко в мезонине, Немало крыс, но по ночам – чудесно. Днем – ростепель, капели, греет солнце, А ночью подморозит, станет чисто, Светло – и так похоже на Москву, Старинную, далекую. Усядусь, Огня не зажигая, возле окон, Облитых лунным светом, и смотрю На сад, на звезды редкие... Как нежно Весной ночное небо! Как спокойна Луна весною! Теплятся, как свечи, Кресты на древней церковке. Сквозь ветви В глубоком небе ласково сияют, Как золотые кованые шлемы, Головки мелких куполов... #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт #чувашия #миссчувашия #чебоксары #республикачувашия
На сегодняшнюю фотосъемку, нас собирали девочки из салона @mone_novinskiy и @maccosmeticsrussia #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #marcandandre #mac #maccosmeticsrussia #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт
Опрос показал, что вам больше нравится этот цвет волос, чем мой натуральный👱🏼♀️ 😂🐵🙈🙉 Я даже не думала, что цвет волос может повлиять на результат съемки, жду с нетерпением (это 💣💣💣) Думаю в ближайшие 2 года, я точно попробую что-то похожее, а так это просто парик! (Еще не получала стооолько сообщений в директе. Рада, что беспокоитесь и радуетесь вместе со мной♥️ ) 🎃
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