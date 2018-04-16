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Начинающий журналист и спортсменка: "Мисс Россия – 2018" в Instagram

, ИА "Амител"
Чем живет новоиспеченная "Мисс Россия"

Фото: instagram.com/polyachihinayulia

14 апреля в Подмосковье прошёл конкурс красоты "Мисс Россия – 2018", победительницей которого стала 18-летняя отличница из Чувашии Юлия Полячихина. 

Девушка теперь будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Юлия восемь лет занимается фитнес-аэробикой, а также увлекается бадминтоном, пишет TJ. Окончила школу с золотой медалью и учится на факультете журналистики Чувашского государственного университета.

 

Здесь, в старых переулках за Арбатом, Совсем особый город... Вот и март. И холодно и низко в мезонине, Немало крыс, но по ночам – чудесно. Днем – ростепель, капели, греет солнце, А ночью подморозит, станет чисто, Светло – и так похоже на Москву, Старинную, далекую. Усядусь, Огня не зажигая, возле окон, Облитых лунным светом, и смотрю На сад, на звезды редкие... Как нежно Весной ночное небо! Как спокойна Луна весною! Теплятся, как свечи, Кресты на древней церковке. Сквозь ветви В глубоком небе ласково сияют, Как золотые кованые шлемы, Головки мелких куполов... #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт #чувашия #миссчувашия #чебоксары #республикачувашия

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia)

 

Paris mood 😍 #Paris #France

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia)

 

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Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia)

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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