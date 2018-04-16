О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", стало известно почти два года назад, однако средства на ремонт выделены не были, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Как сообщается, директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации в "Зимней вишне" с гендиректором ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — собственник центра) Юлией Богдановой (предъявлено обвинение) в июле 2016 года. Установкой же и монтажом системы в 2013 году занималось томское ООО "Альфа" (это общество обслуживало ТЦ до 2016 года), которого сегодня в справочниках Томска не значится.
По словам источника издания, после смены компании была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования. Полозиненко известил об этом Богданову.
По подсчетам специалистов, на исправление недостатков требовалось 7 млн руб. Однако средств на это собственник не выделил, поэтому дальнейшее обслуживание, по словам собеседника издания, свелось к "латанию дыр".
Как рассказал собеседник издания, поскольку противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. В частности, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали.
Комментарии
Неужели оборот ТЦ не позволял найти 7 миллионов?
Позволял оборот, конечно. Жадность не позволяла.