Фото: barnaul.org
Эскизы праздничных плакатов, которыми украсят Барнаул ко Дню Победы, опубликовал пресс-центр городской администрации.
Так, комитетом по строительству, архитектуре и развитию города рекомендуется использовать изображения символов славы — орденов и медалей военных лет, знамени Победы, георгиевской ленты, Вечного огня, лавровой ветви, праздничного салюта. Также приветствуется использование фотоматериалов военных лет и логотипа "С Днем Победы!" с орденом Отечественной войны I степени, георгиевской ленты на красном фоне.
Главные цвета праздничных плакатов — красный, алый, золотистый, а хроника военных событий оформлена в серо-голубых тонах.
Плакаты планируется разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира и на главных городских улицах.
В мэрии подчеркивают, что разработанные эскизы для праздничного оформления могут использовать все желающие.
Комментарии
Насколько я понял, плакатов с Главнокомандующим Красной Армией, Председателем Государственного Комитета Обороны, Генералиссимусом СССР снова не будет.