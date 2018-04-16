Фото: Amic.ru
Администрация города Барнаула создала специальную группу "Безопасные и качественные дороги" в социальной сети "ВКонтакте", где сообщает автолюбителям о ходе ремонтной кампании в столице Алтайского края.
В группе, где сообщаются все последние новости о реализации проекта "БКД", можно найти все наиболее интересные материалы СМИ: инфографики, интервью и полезные новости. Также мэрия просит водителей сообщать о нарушениях при ремонте. Известно, что по проекту "БКД" новые дороги имеют гарантийный срок 5 лет. В течение этого времени подрядная организация обязана ремонтировать за свой счет.
"В ходе реализации проекта мы отремонтируем наиболее проблемные участки городских улиц, а также региональных и федеральных дорог. Одна из особенностей проекта — общественный контроль. Если вы заметили какие-либо нарушения при ремонте или недостатки на уже сделанных объектах, обязательно присылайте нам свои фото- и видеоматериалы. Давайте вместе следить за ходом работ!" — говорится в описании группы.
В 2018 году в Барнауле по программе "БКД" будут отремонтированы 42 дороги. Более 72 километров дорог местного значения, а также участки пяти дорог краевого значения протяженностью 40 километров приведут в соответствующее нормативам состояние.
На эти работы из различных бюджетов будет выделено 911 миллионов рублей.
Комментарии
А администрация не ездит по нашим дорогам, но ездит и не видит, что дорог нет?
Может за них еще и сделать эти дороги? Что мало муниципальных служащих? За каждым же улица ведь закреплена. Пусть пишут отчеты и будет все видно.
Новые дороги у них имеют гарантию 5 лет... посмотрите на строителей... там года не прошло еще!!! Меня несколько лет беспокоит вопрос, когда на Строителей-Красноармейский уберут брусчатку??? какой идиот ее сделал и зачем? перепады высот 5 см, и весь поток останавливается из-за этого, нельзя сделать как на Павловском тракте???