86% россиян заявили об отсутствии желания участвовать в каких-либо протестных акциях, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".
Участвовать в митингах социального характера готовы 8% респондентов, а 86% заявили, что участие в подобных протестных акциях принимать не хотят (в декабре 2017 года — 13% и 81% соответственно).
80% опрошенных сочли протестные акции с политическими требованиями маловероятными, в то время как 12% назвали их вполне возможными. 88% от участия в них отказались бы, а 6% согласились.
88% респондентов не замечали в своих городах протестных акций в последние 3-4 месяца. 4% сообщили, что узнали об этих акциях из местных СМИ, а 1% опрошенных поведал об участии в таких акциях.
75% считают протесты в России в связи с падением уровня жизни или ради защиты собственных прав маловероятными. 17% полагают, что подобные акции возможны (в декабре 2017 года - 70% и 23% соответственно).
Как заявил социолог Денис Волков, "опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными". Он назвал настроения в российском обществе в данный момент "скорее спокойными", а рейтинг президента — довольно высоким.
Эксперт подчеркнул, что люди привыкли не выдвигать власти каких-либо политических требований: "Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан".
Комментарии
Кому хочется под полицейский беспредел попасть - чтобы тебя за мирный (!!!) протест избивали, тащили по асфальту в автозак, ломали жизнь... И все ради того, что бы кучка предателей страны богатела, а ставленник Ельцина правил вечно.
В конце 80-х - начале 90-х напротестовались так, что страну развалили, пример бывшей братской страны на глазах. Сходить потешить самолюбие и комплексы навальных-гудковых-собчаков, развалить страну на радость дяде Сэму? Или кто-то верит что где-то акции протеста привели к улучшению жизни?
Я хочу участвовать в протестах. Кто со мной, тот герой.
16.04.2018 13:53
- гость -
Не переживай. ЕЕ и без тебя развалили и продолжают разваливать..
Изолировать бы этих протестников от нормального общества...
Странный какой-то опрос. Может быть протестная акция против бомбардировки ракетами Трампом в Сирии. А может быть протестная акция против повышения квартплат, налогов и прочих поборов. Это совершенно разные вещи.
Сильно не радуйтесь , когда окончательно доведёте соберутся и запротестуют и никакие полицаи не помогут, терпение у народа не вечное .
А против чего
им протестовать? Их же всё устраивает. Вот если в поддержку действующего президента, или в годовщину отжатия Крыма, это да - 86% готовы митинговать.
Изолировать бы этих протестников от нормального общества
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А вы не подсчитали сколько это будет стоить? По разной информации сторонников Навального от 2 до 16 процентов. Ну пусть будет два. На содержание одного заключенного уходит более 30 тысяч рублей в месяц. Население Барнаула 635 тысяч человек. Сами подсчитаете?
А почему вы посчитали, что под словом "изолировать" имелось ввиду заключение под стражу? Ну даже если так, то почему бы их не обеспечить работой и вывести на самоокупаемость? )))
PS Многими любимый Виссарионыч поступал именно так.
16.04.2018 14:38
- гость -
А с чего вы решили, что вас в камеры садить будут? Вывезут на барже в район полярного круга, по одной из великих сибирских рек. Выдадут продуктов на неделю и шанцевый инструмент из расчета одна единица инструмента на 5 человек и все. Живите свободными от Путина, поцреотов и всего, что вас так тревожит.
16.04.2018 14:48
Сумрачный гений
Это просто влажная мечта, что он будет лежать, плевать в верхнюю шконку и ругать всех и вся. А его будут одевать, обувать, кормить и охранять.
ну, и смысл воздух сотрясать?
Да какие протесты. ЗАкон издадут чтобы все жители на карачках в 6 утра проползали по километру. и все будут ползать. повозмущаются 2 % остальные скажут -ну сверху видней им. надо так надо. лишь бы войны не было. да и все равно не как в 90-ых.
А почему вы посчитали, что под словом "изолировать" имелось ввиду заключение под стражу? Ну даже если так, то почему бы их не обеспечить работой и вывести на самоокупаемость? )))
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А законодательство РФ позволяет такое делать?
16.04.2018 14:59
- гость -
Система не так работает. Вас не трогают, и вы не лезьте куда не просят. Если примут закон про километр на карачках, это будет уже нарушение негласного договора. И люди выйдут, и не 2%, а 98. Люди выходят, где их задеёт непосредственно. Где они задыхаются от мусора, к примеру.
"Если примут закон про километр на карачках, это будет уже нарушение негласного договора."
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Поэтому всё происходит постепенно. Добавляют по 5 метров в месяц. И за 18 лет как раз километр и получается.