Артист Сергей Горобченко порадует барнаульцев своей новой программой "Белое и черное" (12+). Это будет музыкальный моноспектакль, пройдет он 17 сентября в музкомедии, а начнется в 19:00.
Как говорят организаторы, это моноспектакль о современном мире, о его духовных, социальных и нравственных составляющих. Здесь использованы поэтические произведения Александра Блока, Федора Тютчева, Бориса Пастернака и известные музыкальные произведения, а также песни и стихи собственного сочинения.
"Зрителей ждет диалог с залом. Актер расскажет о своих планах, настоящих работах в театре и кино, личной жизни, семье. У Сергея Горобченко шестеро детей. Семья — это центр жизненного внимания. Как актер шел к своей цели, что делает для достижения понимания и единения в семейном союзе — благодатная почва для диалога со зрителем", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
Комментарии