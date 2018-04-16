Артист из Австрии Томас Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, в своем Instagram сообщил о положительном ВИЧ-статусе, сообщает РИА "Новости".
По его словам, диагноз ему поставили еще много лет назад. При этом он подчеркивает, что не хотел публично афишировать данный факт, однако один из его близких стал угрожать распространением этой информации.
"Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", — написал певец.
Томас Нойвирт обрел мировую известность после победы с песней Rise Like a Phoenix на конкурсе "Евровидение-2014" в сценическом амплуа женщины с бородой.
Комментарии
Бедная, такая симпатичная
Символ цивилизованной европейской страны. Это вам не лаптем щи хлебать
тфу шайтан
У оно вообще жизнь наперекосяк пошла еще с детства.
Умыть, постричь - так ничего будет. Но ВИЧ - это навсегда.