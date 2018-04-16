Фото: skyscrapercity.com
Преображение здания Центрального рынка продолжается в Барнауле — горожане уже сейчас могут оценить облик реконструируемого комплекса.
Фотографии, на которых запечатлены изменения внешнего вида "Старого базара", опубликованы на форуме skyscrapercity.com.
Напомним, что обновленный Центральный рынок будет многофункциональным. Первый этаж предполагается "вписать" в барнаульский туристический кластер и пешеходную зону на улице Мало-Тобольской.
На первом уровне здания оборудуют кафе и рестораны. Рядом создадут большой паркинг. Второй этаж комплекса планируют развивать в качестве рынка. Здесь появятся эко-маркет и фреш-маркет.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной 2017 года. Муниципалитет продал его за 53,2 миллиона рублей.
Комментарии
Напёрсточники будут
Вывеску поменяли и наклеек наклеили?
Пустое дело(((((