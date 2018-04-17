Знаменитые артисты Вера Алентова, Сергей Астахов, Петр Красилов и Дарья Повереннова посетят краевую столицу 25 сентября. На сцене театра музкомедии они представят спектакль "Роковое наследство" (12+).
Режиссер-постановщик – Андрей Селиванов, художником-сценографом и художником по костюмам стал Ростислав Протасов.
"В жизни за все приходится платить — деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой спектакля внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы", — рассказывают о сюжете в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
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