22 апреля в крафтовом баре "Эльбрус" (Социалистический, 59) состоится электро-декламация от "Простывший пассажир трамвая №7" (18+), созданная литератором Ваней Пинжениным совместно с музыкантом Димой Etoeto. Поддержат гостей из Санкт-Петербурга местный дуэт поэта и контрабасиста, участники которого, Михаил Максимов и Данил Тирских, около года доносят публике поэзию, смешанную с басовыми партиями контрабаса. В этот вечер будет представлена новая программа под названием "Листья". Начало в 19:00
"Программа вобрала в себя лучшее звучание, импровизацию и облачённые в рифму истории про город и человека в нем", — говорят организаторы.
Напомним, что Иван Пинженин и Дмитрий Etoeto – победители в номинации "Лучший spoken word" премии "Родной Звук". Они сопровождают авторские стихи музыкальными миниатюрами под эффектный видеоряд, плотно взаимодействуя со зрителем здесь и сейчас. Ребята успели выступить во множестве городов России, Германии, Украины и Белоруссии, приняли участие в знаковых фестивалях "ВКонтакте", Gamma, Gogol fest, не боятся и экспериментов, таких как выступления в полуразрушенной лютеранской церкви или нашумевшие Sofar sounds. В первом всероссийском туре проект представляет свой второй альбом "Впредь".
Все подробности в группе мероприятия.
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