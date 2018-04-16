Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 16 апреля, в ходе оперативного совещания поручил полностью устранить нарушения норм безопасности в торгово-развлекательных центрах региона, сообщается на официальном сайте края.
Напомним, в связи с трагическими событиями в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово во всех регионах страны, в том числе в Алтайском крае, были организованы проверки.
"Сегодня эти проверки завершаются. При этом у нас в Алтайском крае контролирующими и правоохранительными органами и прокуратурой выявлены сотни, тысячи очень серьезных нарушений этого законодательства. В связи с этим прокуратурой поставлен вопрос о приостановлении деятельности нескольких крупных торгово-развлекательных центров в Барнауле и Бийске", — рассказал Карлин.
Он подчеркнул, что необходимо держать на контроле до полного устранения все выявленные нарушения требований законодательства.
"Речь идет не только о торгово-развлекательных центрах, но также об учреждениях культуры, спорта, образования, социальной защиты населения, особенно о тех объектах, где находятся маломобильные люди — инвалиды, больные, престарелые и другие категории граждан, которые нуждаются в особой заботе и внимании", — подчеркнул губернатор.
Членам Правительства Алтайского края Александр Карлин поручил обеспечить контроль за завершением этой работы.
"Я просил бы эти нарушения проанализировать, систематизировать. При этом особое внимание обратить на нарушения, которые носят системный характер и допускаются на ранних этапах проектирования, согласования, выдачи разрешений и самого строительства такого рода объектов", — отметил губернатор.
"Бизнес должен обеспечивать безопасность людей, с которыми он вступает в соответствующие контакты, вне зависимости от своих параметров, будь это небольшая торговая точка или крупный торгово-развлекательный центр. Безопасность человека должна быть гарантирована везде и всегда. Прошу контролировать эту работу постоянно", — заявил губернатор Алтайского края.
Комментарии
Закрывать надо!!!! А не требовать постоянно одно и то же(((((
Закрывать надо!!!! А не требовать постоянно одно и то же(((((
Стоп стоп. А когда их возводили, то как проектировали и принимали?
А торговые центры как и другие обьекты соцбыта должны быть!
их переизбыток, торговых центров. Правильно было бы кинуть жребий и случайным образом закрыть половину.