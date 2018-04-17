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Авторский дом с "начинкой" как у спорткара строят в Барнауле

, ИА "Амител"
Пять причин, чтобы купить квартиру в One Loft

Авторский дом One Loft на улице Взлетной в Барнауле от компании "Адалин-Строй" презентовали на днях профессиональному сообществу риелторов и банкам-партнерам в банкет-холле "Этажи". Первые квартиры в объекте уже забронированы и даже проданы.

Снаружи это вполне обычный дом, а вот внутри он как крутой спорткар. One Loft — для тех, кто жаждет перемен, но при этом стремится остаться в зоне комфорта. Пять причин, чтобы купить квартиру в доме One Loft:

Локация

Новостройка расположена в районе квартала 2000 с прекрасным имиджем и полностью оформленной социальной инфраструктурой. В шаговой доступности — школы, детские сады, медучреждения, несколько спортивных клубов, рынок фермерских продуктов, торговые центры, рестораны и паркинги.

Архитектура

One Loft – стильный дом. Над его образом и конструктивным решением поработало известное в городе бюро  АКБ "Инновация". Новостройка выдержана в актуальном стиле лофт. Фасад первых этажей оформят клинкерной плиткой, а остальные оштукатурят и окрасят в нежно-бежевый цвет. Также дом выделяют особые окна в пол. Это позволяет впустить в квартиру больше света и получить лучшую панораму на город.

Авторский стиль

Интерьер холлов дома One Loft – это авторские решения известного в городе архитектора и дизайнера Сергея Пеграева. Он предложил несколько образов, оформленных в одном стиле лофт. Также жильцы дома наверняка оценят удобство светопрозрачной входной группы, колясочную на первом этаже и место для консьержа.

Удобные планировки

One Loft – это дом с внушительным набором разнообразных планировок. Здесь есть одно-, двух-, трехкомнатные квартиры площадью от 30 до 95 кв. м. В том числе с мастер-зонами — родительскими спальнями, в которых оборудованы ванная комната и гардеробная.

Еще один приятный бонус от застройщика — индивидуальные ячейки хранения в подвале дома. Здесь постоянно поддерживается один уровень температуры, поэтому можно длительное время хранить вещи, технику.

Зимние сады

В доме One Loft особым образом подошли к устройству лоджий: они теплые и с остеклением в пол со стороны квартиры и улицы. Здесь дизайнеры предлагают устраивать уютные зоны отдыха с зимними садами, также можно расположить дополнительное спальное место, уединенный кабинет или бытовую комнату с гладильной доской. При этом жильцам не нужно будет вкладывать силы и средства в то, чтобы утеплить помещение. Об этом позаботится строитель.

"One Loft – это не дом массового экономкласса, которым наполнены новостройки Барнаула. Но это и не элитное строение с высокой стоимостью квадратного метра. Это классический класс комфорт — золотая середина. Мы уже презентовали его риелторскому сообществу на выставке новостроек, которая проходила накануне. Результат — около 30 квартир уже забронированы и еще несколько проданы. Дом востребован, и мы в этом убедились", — говорит руководитель "Сети офисов недвижимости – "МИЭЛЬ", офис "В Барнауле", эксклюзивный партнер "Адалин-Строя" Вадим Руссков.

Продажи квартир в One Loft,  в том числе с использованием ипотечных программ банков, уже стартовали. Проектная декларация на строительство объекта: ссылка.

Справка: "Адалин-Строй" входит в группу разнопрофильных компаний. Застройщик возвел дом на улице Партизанской, 92 и развивает ЖК "Большая Медведица" за "Сити-центром".

Справка: "Сеть офисов недвижимости – "МИЭЛЬ" – крупнейшая федеральная сеть агентства недвижимости, которая насчитывает более 110 офисов по всей стране и три партнерских офиса за рубежом. Офис "В Барнауле" работает с января 2016 года и является эксклюзивным партнером продаж компании "Адалин-Строй". Это выгодное партнерство обеспечивает покупателям индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.

Офисы продаж:
г. Барнаул, ТЦ "Проспект", 3 этаж, пр. Ленина, 39
Тел.: 8 (3852) 533-233

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2018 09:53
- гость -

Журналисты-такие журналисты...

0  0
17.04.2018 10:09
- гость -

Рискну перевести на русский с журналистского (для будущих жильцов!):
1. Двора НЕТ! С одной стороны Взлетная, с другой зона выгрузки ВДНХ (постоянно шум, движуха, из плюсов можно поддонов отжать, для лофта )
2.Парковки НЕТ! По той же причине-нет ДВОРА! Ну жители квартала 2000 будут рады поделиться парковочными местами которых самим не хватает!
3.Так же жители соседнего квартала будут рады видеть Вас на своих детских площадках, ведь у Вас то ДВОРА нет!
4.По соседству Койот в котором постоянно свадьбы/ДР/юбилеи/пьянки, то муза до ночи/крики/салюты и тд
5.Вид из окна до 10 этажа-или ВДНХ-или окна соседнего дома
Если покопаться то будет 6,7,8,9,10 и тд
Вообще не понимаю как дали разрешение на строительства данного дома,

0  0
17.04.2018 10:31
- гость -

Ну правильно, обычно у спортивных машин весьма аскетичный интерьер. Об этом вам и пытались сообщить.

0  0
17.04.2018 10:35
- гость -

Ну если только картинг назвать спорткаром...

0  0
17.04.2018 10:42
4ugun

Хм... спорт кар... внутри много лошадей и радио?

ЗЫ У легендарной Ferrari F40 в салоне нету дверных ручек, нужно дергать за тросик чтобы открыть дверь.

0  0
17.04.2018 10:48
Марта

17.04.2018 10:09
- гость -
Полностью согласна с вами! Живу в доме прям напротив этого строительного чуда...на макете прям всё так красиво и места вокруг дома много, а по факту не будет придомовой территории, тк места там попросту нет.

0  0
17.04.2018 10:58
Марта

почему обрезали мой комментарий

0  0
17.04.2018 10:59
Марта

я писала, что из-за стройки этого дома у многих жителей домов напротив этого "строительного чуда" "полетел" ремонт в квартирах пока били сваи под этот Лофт

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