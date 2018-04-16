Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Mercedes-Benz загорелся днем в понедельник, 16 апреля, в центре Барнаула.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. ЧП случилось в самом центре города на проспекте Ленина.
"Пожарные среагировали быстро", - отмечает автор заметки. В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru подтвердили факт пожара, уточнив, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Комментарии
Проходили мимо...это Тойота. а не Мерседес
Если бы написали сгорела Тойота, то никто бы не прочитал новость, а так людям наверное интересно, чей мерин сгорел. Заходят смотрят, а там пруль старинный сгорел!
Это где вообще? Что-то мне кажется этот "центр" совсем не центр.
И не на Ленина, а на Ползунова.
Центр - он исторический, а не географический.