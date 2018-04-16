В Барнауле осуждены двое мужчин, обвиняемых в хищении дизельного топлива с применением насилия, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
Сообщается, что в июле 2017 года осужденные из бака чужого автомобиля слили в канистры 90 литров дизельного топлива и попытались скрыться. В это время подошел владелец автомобиля, который попытался вернуть свое топливо. В итоге завязалась драка.
Злоумышленники стали наносить потерпевшему удары деревянной палкой, руками и ногами, от чего он упал. После они скрылись с места совершения преступления.
"При этом на месте совершения преступления остался государственный регистрационный знак автомобиля обвиняемых, который обнаружил потерпевший", — говорится в сообщении прокуратуры.
Подсудимые вину признали частично. Суд признал их виновными и одному из них назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому — в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
Заправились по полной
При этом на месте совершения преступления остался государственный регистрационный знак автомобиля обвиняемых
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А паспорта на месте преступления они не забыли.