Новые отделы открылись в торгово-развлекательном центре "Пионер" в Барнауле. Торговая галерея ТРЦ пополнилась рядом известных "имен".
Так, на втором этаже открылись два магазина с мужским ассортиментом. Магазин Camel Active расположился напротив "Сиберины". Здесь представлены современные модели джемперов и рубашек в благородной цветовой гамме в стиле casual.
Рядом с магазином Zolla открылся Voyage. Для покупателей — проверенные временем марки и разумные цены. В ассортименте представлена верхняя одежда и головные уборы большой размерной линейки.
На третьем этаже открылись магазины "Экватор" и Shoes paradise. Это два обувных отдела, в ассортименте которых представлена обувь для всей семьи. Еженедельно в магазинах проходят акции.
Напротив "Эльдорадо" расположились новые магазины "Джинсовая ярмарка" и "Форвард".
Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением!
ТРЦ "Пионер":
г. Барнаул, пр. Ленина, 102в
тел.: 8 (3852) 29–04–15
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Комментарии
Не пойдём, у вас нарушения по пожарной безопасности! Можно сгореть. Сами там сидите
Сиди дома и бойся всего и главное верь, что твой дом не аварийный и полностью соответствует всем нормам)))) УДАЧИ!!!