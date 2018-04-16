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Ко дню рождения примадонны: топ песен Аллы Пугачевой на все времена

, ИА "Амител"
За долгую карьеру эстрадная дива исполнила более 500 произведений на различных языках

Фото: ok.ru

15 апреля примадонне российской эстрады, певице Алле Пугачевой исполнилось 69 лет.

За свою карьеру она удостоилась звания заслуженной и народной артистки РСФСР, а позднее еще и народной артистки Советского Союза. За годы творчества Пугачева выпустила концертные программы: "Женщина, которая поет", "Монологи певицы", "Пришла и говорю", "Поет Алла Пугачева" и др.

Она спела песни, которые повторяла вся страна: "Миллион алых роз", "Маэстро", "Арлекино", "То ли еще будет", "Паромщик", "Позови меня с собой" и многие другие.

В репертуар Пугачевой с 1970-х годов вошло более 500 песен на русском, английском, французском, иврите, немецком, финском, украинском языках, ее дискография насчитывает более 100 сольных пластинок, CD и DVD-дисков.

Портал Аmic.ru представляет свой топ песен примадонны за последние почти 5 десятилетий.

"Арлекино" (1975 год)

"Все могут короли" (1976 год)

"Куда уходит детство" (1977 год)

"Не отрекаются, любя" (1977 год)

"Волшебник-недоучка" (1978 год)

"Так же, как все" (1978 год)

"Держи меня, соломинка" (1982)

"Ты на свете есть" (1983 год)

"Айсберг" (1983 год)

"Паромщик" (1985 год)

"Миллион алых роз" (1986 год)

"Любовь, похожая на сон" (1994 год)

"Позови меня с собой" (1998 год)

"Мадам Брошкина" (2001 год)

"Будь или не будь" (2006 год)

"Опять метель" (2007 год)

"Это любовь" (2010 год)

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

16.04.2018 14:07
- гость -

Как можно было сюда запихать эти убогие песняки - это любовь, будь или не будь, мадам брошкина

0  0
16.04.2018 15:08
Kertis

Композитор Раймонд Паулс назвал песню "И кто виноват" как одну из самых удачных в творчестве Аллы Пугачевой. О своих песнях он скромно умолчал.

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