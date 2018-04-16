В Барнауле сотрудники полиции задержали местную жительницу 1973 года рождения, которую подозревают в краже духов, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Накануне в один из торговых центров краевой столицы вошла неизвестная женщина. Когда продавец отвлеклась на другого клиента, злоумышленница с витрины свободным доступом похитила флакон духов", — говорится в сообщении.
Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 4000 рублей.
Подозреваемую удалось задержать. Похищенное имущество изъято при задержании.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Комментарии
Тщательно проверить, и окажется что подделка а не духи. Вот так и зараждается на туфте - фуфло.