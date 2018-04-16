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Дорожники в Барнауле приступили к ямочному ремонту транспортных магистралей с использованием струйно-инъекционного метода, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, в минувшие выходные эту технологию уже применили в рамках ремонта участков на Змеиногорском тракте. В краевой столице данный метод практикуется давно. Заключается он в том, что выбоины дорожного покрытия заделываются с помощью битумной эмульсии.
"Подготовка выбоины к ремонту сводится к тщательной ее очистке от пыли‚ мусора и влаги путем продувки высокоскоростной струей воздуха и к обработке поверхности выбоины битумной эмульсией", — уточняют в мэрии.
Напомним, что ранее в городской администрации сообщали о начале ремонта дорог с использованием холодного асфальтобетона.
Когда же установится температура выше +5 градусов, "Автодорстрой" начнет ремонт с использованием горячего асфальтобетона.
Основной объем работ по ремонту дорог в краевой столице предусмотрен проектом "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого в Барнауле планируется отремонтировать более 72 километров дорог местного значения. Это 42 объекта. На реализацию проекта выделено 911,1 миллиона рублей.
Комментарии
До свидания стекла.
В прошлом годе у нас делали. Две недели и все ямы как были. Только мусор и камни на дороге остались. Деньги в никуда.
Вчера наблюдал на павловском тракте чистку улицы: приехал трактор, примерно на скорости 40км/ч поднял всю пыль с дороги, что она еще минут 15 рассеивалась. Вопрос, за каким фигом нужна такая уборка??? вреда от нее больше, чем пользы!!!
Были ямы, стали кочки. Но высота кочек меньше глубины ям. На Фомина кочки пережили сход снега.