Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в понедельник, 16 апреля, уволил четырех заместителей главы региона.
В пресс-службе областной администрации увольнение заместителей подтвердили. От должности освобождены: Валерий Цой — зам по вопросам здравоохранения, Алексей Кожевин — по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Елена Жидкова — по агропромышленному комплексу и Дмитрий Кудряшов — по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.
"Мы приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области и прощаемся с четырьмя замами, все остальные работают с сегодняшнего дня как исполняющие обязанности", — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Также восемь заместителей сегодня стали исполняющими обязанности.
Исполняющими обязанности заместителей губернатора остались бывший первый заместитель Владимир Чернов, а также бывший заместитель по финансам Игорь Малахов, Елена Пахомова — по вопросам образования, культуры и спорта, Алексей Сергеев — по социальным вопросам, Евгений Хлебунов — по топливно-энергетическому комплексу и экологии, Денис Шамгунов — по экономическому развитию, Станислав Черданцев - по инвестициям и инновациям, Александр Шнитко - по строительству.
1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Комментарии
А толку?
тут толку и не должно быть, начался вполне логичный передел власти