Фото: f.azh.kz
Житель Барнаула стал победителем одной из крупнейших лотерей в истории "Гослото" и стал обладателем 232 миллионов рублей. Как говорится на сайте лотереи, 232 473 870 рублей разыграно в 217-м тираже лотереи "Гослото "4 из 20".
Победителем стал житель Барнаула, чье имя не указано. Отмечается, что это один из крупнейших выигрышей в истории "Гослото".
Известно, что участник из Барнаула купил многотиражный билет стоимостью 2500 рублей в лотерейном киоске. Это была развернутая ставка, а значит, участник заранее имел больше шансов на победу. Получить приз мужчина теперь сможет в Москве.
Отметим, что это не первая победа в лотерее жителей Барнаула. Ранее житель города выиграл 1,5 миллиона в лотерею "Почты России". Другой же мужчина выиграл в 2017 году около 9 миллионов рублей.
Комментарии
не.. спасибо.. в лохотрон не играем
Да можно заявить, что 500000 жителей Барнаула выиграли по 50000000 каждый. Какой толк от информации которую невозможно не подтвердить, не опровергнуть?
стал обладателем 232 миллионов рублей
Можно, конечно, и наврать, в целях рекламы, как проверишь? Но если не наврали, хочется узнать, а это лотерея приносит прибыль? Или 232 миллиона ему выплатят из бюджета, вместо увеличения зарплаты учителям?
Разбрасываться такими деньгами, когда экономика разорвана санкциями, не целесообразно, может возникнуть вопрос о связях победителя с организаторами лотереи
на его месте должен был быть я!
ну вы же умные люди и не поведетесь на такую наглую ложь
сколько там с выигрыша платится налог, 60%?
Вранье!
Во первых это "лото" к государству не имеет отношения....это частный проект..!!! ну и правды здесь нет совсем..!!!!! даже если выиграли то билет потом окажется поддельным, знаков то там никаких нет.... так фантик.!!!
Известно, что участник из Барнаула купил многотиражный билет стоимостью 2500 рублей в лотерейном киоске. Это была развернутая ставка, а значит, участник заранее имел больше шансов на победу
Хорошая попытка, гослото! Но нет...
нас обманули.расходимся
16.04.2018 14:48
Filin
сколько там с выигрыша платится налог, 60%?
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В тырнетах пишут, что 13%. Сам удивился.
В тырнетах пишут, что 13%. Сам удивился.
С выигрышей - 35%
16.04.2018 14:41
гость
Разбрасываться такими деньгами, когда экономика разорвана санкциями, не целесообразно...
Лотерея проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р. Государственный регистрационный номер: Г200Т/000032ПРФ.
Организатор: Министерство спорта Российской Федерации.
Оператор: Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи».
Призовой фонд — 67% от выручки.
16.04.2018 15:27
- гость -
35% с выигрышей, имеющих под собой рекламные основания. Т.е если вы крышечки от кока-колы собираете, а потом миллион выигрываете, то тогда 35% налог. А если государственная лотерея, то 13%
Блин а я вот дура на днях всего 1500тыши выиграла купила билет за60рублев
16.04.2018 15:36
Ая
Гослото это нифига не государственная лотерея там хозяин какойто армянин с уставным капиталом 10 тыс. загуглите почитайте
16.04.2018 15:44
месный
Гость с юга?
Гостьлото ...
Хотя, лучше так:
ГостЪлото ---
Рекламное вранье!!!!Не больше....
Враньё!!!
Это не в гослото, а в карты.
Не 232 млн., а 32.
И не выиграл, а проиграл.
враньё
популяризуют лотарею. что бы покупали. что бы играли все
Лохотрон
видимо у них никто не выигрывал никогда и популярность падать начала
Гоги-лото