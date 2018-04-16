Фото: rusplt.ru
Региональный государственный надзор в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции вводится в Алтайском крае, сообщает "Алтайская правда".
Данное решение санкционировано постановлением главы региона Александра Карлина. Ведомством, на которое возложено осуществление такого надзора, определено краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Главными задачами регионального госнадзора указанной сферы называются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юрлицами, их руководителями, индивидуальными предпринимателями требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В крае планируется проводить плановые и внеплановые проверки организаций, осуществляющих розничную продажу профильной продукции. Кроме того, в регионе будут проводиться мероприятия по профилактике нарушений в данной сфере.
Комментарии