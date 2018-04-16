Фото: barnaul.org
Очередной "звоночек" наступающего паводка прозвенел в Барнауле — из-за перелива воды через автомобильную дорогу в Затоне закрыли дорогу на остров Шубинский.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, утром 16 апреля уровень Оби в краевой столице поднялся уже до 506 сантиметров при критической отметке в 540 сантиметров.
"В связи с переливом воды через автомобильную дорогу, ведущую на остров Шубинский (район водопропускных труб), ограничено движение всех транспортных средств. Установлены дорожный знак "Въезд запрещен" и ограждающие конструкции на проезжей части. Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту", — уточняют в городской администрации.
В мэрии добавляют, что на пешеходной стороне понтонного моста установлено ограждение, а для удобства передвижения всех видов транспорта мост оборудован тремя заездными трапами и аппарелью.
Также напомним, что в этом году в микрорайоне Затон, который в Барнауле подтапливает в первую очередь, ожидают поднятия уровня Оби выше шести метров над нулем водомерного столба.
На территории всего Алтайского края в связи с паводком продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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