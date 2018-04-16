Студия Артемия Лебедева разработала логотип для российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), говорится в сообщении студии.
Как отмечается, для конкурса студия разработала логотип, "в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами".
"Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем, которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе", — поясняется на сайте студии.
Комментарии
С бодуна глазенки красные? Или обкурился?