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Барнаульский полигон твердых бытовых отходов будет бесплатно принимать санитарный мусор, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Акция проводится накануне общегородского субботника и несколько дней после него — с 19 по 27 апреля. В этот период собранный санитарный мусор можно будет отвезти на полигон ТБО по адресу: проспект Космонавтов, 74, без оплаты.
"Бесплатно будут принимать собранные в ходе уборки города ветки деревьев, листву, дорожный смет. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности рекомендуется воспользоваться возможностью бесплатной утилизации санитарного мусора и привести в надлежащее состояние закрепленные и прилегающие территории, включая тротуары и газоны", — добавляют в мэрии.
Также отметим, что в краевой столице с 1 по 30 апреля проходит городской месячник весенней санитарной очистки и благоустройства, а общегородской субботник назначен на 20 апреля.
Комментарии
Позор! Это в 21 век то! Первобытный подход!
Полно ученых, и тьма кандидатов с заумными диссертациями о социализации ...... в обществе, достойной и культурной жизни. Казлось бы, высокообразованная страна, заполонена университетами, академиями, а вот в течении двух поколений, бытовым отходам приминения никак не найдут. Многострадальная, загадочная Россия: затоптана, изгажегна, раскрадена, а песни - о душевности и силе.
Ломать ветки на деревьях и относить их бесплатно по адресу Комсомольский 74 могут могут разве что только тупонькие либерасты.