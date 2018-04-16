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В Алтайском крае на предоставление жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в 2018 году выделено 282 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте региона.
Как отметили в региональном Минстройтрансе, 197 миллионов рублей было получено из федерального бюджета и более 84 миллионов рублей — из краевого. Средства направят на обеспечение жилплощадью около 200 человек.
В частности, в новом доме по адресу: ул. Советской Армии, 71 приобретены 30 квартир площадью от 28 до 33 квадратных метров. В пятницу, 13 апреля, специальная комиссия проверила приобретенные квартиры и подписала акты приемки.
"В конце апреля — начале мая новоселы смогут переехать в предоставляемые квартиры", — заявил исполняющий обязанности начальника Регионального жилищного управления Александр Грибанов.
Сопредседатель отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Марина Ермоленко подчеркнула, что дом новый, с достойным ремонтом жилых помещений, подъездов, собственной газовой котельной, есть вся необходимая инфраструктура — школа, детский сад и удобная транспортная развязка.
На первые пять лет жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется на условиях договора специализированного найма. Затем, при наличии положительного заключения органов опеки, заключается договор социального найма, который позволяет оформить квартиру в собственность, отметили в Минстройтрансе Алтайского края.
Комментарии
У меня один знакомый уже десять лет получает - 3,14здёжь!